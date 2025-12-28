Рубль вошел в ТОП-5 доходных мировых активов на фоне дефицита бюджета Украины в $45 млрд

Эфирная новость 18 0

2025 год ознаменовался нежеланием Вашингтона дальше содержать киевский режим и неспособностью европейцев делать это за свой счет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

А теперь немного занимательной арифметики: дефицит бюджета Украины на будущий год — примерно 45 миллиардов долларов. И у нас в бюджете на будущий год дефицит в районе тех же 45 миллиардов долларов.

Но есть нюансы. Для Украины это 18% ВВП страны, для России 1,6%. Вот, собственно, и объяснение, почему мы воюем на свои, а Киев — на чужие.

А щедрость спонсора, как оказалось, напрямую зависит от того, насколько успешны или нет действия протеже на поле боя.

И 2025 год ознаменовался нежеланием Вашингтона дальше содержать режим и неспособностью европейцев делать это за свой счет.

Тем временем рубль признан самой крепкой валютой по итогам года, подсчитали в Bloomberg. Агентство включило рубль в пятерку самых доходных мировых активов наравне с драгметаллами — платиной, золотом, серебром.

Тут математика такая: в начале года курс был 113 рублей за доллар, сейчас 78-79 рублей. То есть, купив в начале года рубли за доллары и просто положив их под матрас, сейчас можно сделать обратную операцию, поменяв рубли на доллары и зафиксировать прибыль в 45%.

Плохо это или хорошо — иметь такую крепкую национальную валюту, тут экономисты спорят. Но такая ситуация сейчас — это математический факт.

А вот еще факт: экспорт российской нефти по морю достиг в декабре своего максимума за годы СВО всего.

Ежедневно из наших портов отгружается примерно четыре миллиона баррелей нефти. Примерно такие же объемы мы экспортировали до СВО всего. По трубам и не только. Ау, господа европейцы, как вам такое?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
Рубль вошел в ТОП-5 доходных мировых активов на фоне дефицита бюджета Украины в $45 млрд
6:23
Клюшки важнее? Трамп занялся игрой в гольф перед встречей с Зеленским
6:11
Семейную ипотеку перезапускают: что изменится для россиян с февраля 2026 года
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
5:46
Зеленский пытается выиграть время через референдум и перемирие
5:27
Киев радикализует методы борьбы, делая ставку на теракты

Сейчас читают

Искалеченного львенка забрали у московского лакшери-блогера и передали в зоопарк
Голливуд без дезодоранта: актеры, на запах которых жаловались коллеги
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео