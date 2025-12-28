А теперь немного занимательной арифметики: дефицит бюджета Украины на будущий год — примерно 45 миллиардов долларов. И у нас в бюджете на будущий год дефицит в районе тех же 45 миллиардов долларов.

Но есть нюансы. Для Украины это 18% ВВП страны, для России 1,6%. Вот, собственно, и объяснение, почему мы воюем на свои, а Киев — на чужие.

А щедрость спонсора, как оказалось, напрямую зависит от того, насколько успешны или нет действия протеже на поле боя.

И 2025 год ознаменовался нежеланием Вашингтона дальше содержать режим и неспособностью европейцев делать это за свой счет.

Тем временем рубль признан самой крепкой валютой по итогам года, подсчитали в Bloomberg. Агентство включило рубль в пятерку самых доходных мировых активов наравне с драгметаллами — платиной, золотом, серебром.

Тут математика такая: в начале года курс был 113 рублей за доллар, сейчас 78-79 рублей. То есть, купив в начале года рубли за доллары и просто положив их под матрас, сейчас можно сделать обратную операцию, поменяв рубли на доллары и зафиксировать прибыль в 45%.

Плохо это или хорошо — иметь такую крепкую национальную валюту, тут экономисты спорят. Но такая ситуация сейчас — это математический факт.

А вот еще факт: экспорт российской нефти по морю достиг в декабре своего максимума за годы СВО всего.

Ежедневно из наших портов отгружается примерно четыре миллиона баррелей нефти. Примерно такие же объемы мы экспортировали до СВО всего. По трубам и не только. Ау, господа европейцы, как вам такое?

