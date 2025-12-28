Хотел порадовать детей: безработный отец попался на краже 180 кг авокадо

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Мужчина сорвал сотни плодов, сложил их в черные сумки и загрузил в багажник авто.

Зачем и где мужчина украл 180 кг авокадо

Фото: www.globallookpress.com/Charles Reed

NYP: безработный отец украл 180 килограммов авокадо, чтобы обрадовать детей

Полиция задержала 29-летнего мужчину по делу о краже крупной партии авокадо с угодий частной фермы, в округе Майами-Дейд, штат Флорида. Об инциденте сообщила New York Post.

По данным офиса шерифа, с плантации пропало около 180 килограммов фруктов.

Фото: Police Department

Из полицейского отчета следует, что подозреваемый Эдель Перес проник на фермерскую территорию в сельском районе Редленд через поврежденный участок ограждения. Следствие предположило, что мужчина сорвал сотни плодов, сложил их в черные сумки и загрузил в багажник автомобиля Mercedes-Benz.

Нарушителя заметил заместитель шерифа во время ночного патрулирования около 2:30 часов. Офицер обратил внимание на машину, припаркованную у дороги рядом с авокадовой рощей. Правоохранитель увидел человека, одетого во все черное и собиравшего плоды с деревьев, несмотря на предупреждающие знаки «Вход запрещен».

Всего у задержанного изъяли примерно 400 фунтов (181,4 килограмма. — Прим. ред.) авокадо. В разговоре с полицией Перес признал, что осознавал незаконность своих действий. При этом он пояснил, что является безработным отцом двоих детей и рассчитывал продать фрукты на улице, чтобы выручить деньги на рождественские подарки.

Стоимость похищенного урожая, по оценке правоохранителей, составила около 800 долларов.

Мужчине предъявили обвинения в крупной краже третьей степени и незаконном проникновении на сельскохозяйственную территорию. Окончательное решение по делу предстоит принять суду.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Челябинске ребенку в садике не хватило подарка.

Месяц Земляного Быка: китайский гороскоп на январь 2026 года

Хотел порадовать детей: безработный отец попался на краже 180 кг авокадо
