Никакого праздника: в Челябинске ребенку в садике не хватило подарка

В Челябинске мальчику в садике не хватило подарка

Эмоционально всю горечь своего разочарования пытался донести житель Челябинска. Его ребенку на утреннике в детском саду не выдали подарок с конфетами: одного комплекта просто не хватило. В итоге отец обвинил воспитателей не просто в ошибке с арифметикой, а в краже новогоднего настроения!

