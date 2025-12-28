Мусор или величайшее достижение? В США назвали слово 2025 года

Оно отражает последние тенденции общественного развития. Как водится, тут есть и положительные моменты, и отрицательные.

Merriam-Webster: слово slop стало словом 2025 года

Слово года — slop, то есть цифровой мусор, по версии составителей главного англоязычного словаря Merriam-Webster. И с этим трудно спорить. В 2025 году на нас обрушилась лавина низкокачественного контента во многом потому, что нейросети стали массово доступны и достаточно продвинуты.

Логично, что и «персонами года» западные издания, например, журнал Time, называют «архитекторов ИИ» — разработчиков и топ-менеджеров крупнейших IT-компаний.

Две стороны одной медали: с одной — потенциально величайшее изобретение человечества, с другой — его производное в виде цифрового хлама.

Впрочем, к этим фанфарам стоит относиться со скепсисом. Эти же издания не так давно называли человеком года Зеленского — и что? Кроме того, все чаще звучат опасения, что уже в следующем году ИИ-пузырь может схлопнуться, породив очередной кризис. Все будет зависеть от того, как именно люди продолжат использовать нейросети.

Пока никаких прорывов: поиск информации, написание текстов, генерация картинок — все того же «слопа». Настораживает другое: растет доля людей, которые подменяют живое общение перепиской с чат-ботами. Отдавая свое время нейросетям, мы рвем то, что делает нас по-настоящему людьми — человеческие связи.

