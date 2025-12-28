Космическая «праздничная елка»: астрономы показали процесс рождения звезды

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Явление зафиксировали в регионе, расположенном примерно в 2,7 тысячи световых лет от Земли.

Астрономы заметили космическую рождественскую елку — фото

Фото: NASA

В НАСА заметили космическую рождественскую елку в галактике Млечный Путь

Астрономы открыли в космосе уникальное скопление молодых звезд, которое визуально напоминает рождественскую елку. Об этом сообщили ученые из НАСА, публикация исследования вышла на портале Science Daily.

Явление зафиксировали в регионе NGC 2264, расположенном примерно в 2,7 тысячи световых лет от Земли в созвездии Единорога (Monoceros). Он состоит из облака газа и пыли, формирующих новые звезды.

Основное скопление, которое ученые назвали «Рождественская елка», представляет из себя треугольное расположение звезд, увенчанное Конусообразной туманностью (Cone Nebula) и окруженное структурой под названием Туманность Лисьей Шерсти (Fox Fur Nebula).

Яркие новообразованные звезды вызывают свечение водорода, создавая тем самым красные эмиссионные туманности, а темные пылевые облака формируют тени. Отраженный свет от горячих звезд образует голубые рефлексные туманности. В центре скопления находится переменная звезда S Monocerotis, которая окружена голубым свечением отраженного света, как отметили астрономы.

Протяженность «космической елки» при наблюдении с Земли достигает 1,5 градуса — примерно ширина трех полных Лун, что в реальном пространстве соответствует почти 80 световым годам. Исследователи отметили, что такие масштабы демонстрируют динамичность процесса звездообразования.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученый рассказал о том, каким будет первый контакт с пришельцами.

