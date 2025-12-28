Телевизор на нужды боевиков: житель Красноармейска рассказал о мародерах в рядах ВСУ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

ВС РФ освободили город месяц назад.

ВСУ мародерствовали в Красноармейске

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Боевики ВСУ воровали технику и вещи из домов в Красноармейске

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно воровали технику и вещи из домов жителей Красноармейска. Об этом агентству РИА Новости рассказал житель города Евгений.

По словам мужчины, как-то утром он вышел из подъезда и увидел четыре огромные дорожные сумки, а также три клетчатых баула, набитые разными вещами. Среди них были и гироскутер, и скейтборд.

Затем к этому «добру» подошел один из боевиков киевского режима, у которого в руках была плазма. Евгений обратился к ВСУшнику и поинтересовался о том, что происходит около его дома.

«Спортинвентарь собираю, нам в подвале заниматься надо», — ответил боевик.

При этом, когда Евгений удивленно посмотрел на телевизор, то боевик подтвердил, что и это «необходимый спортинвентарь».

Вернувшись в свою квартиру, житель Красноармейска обнаружил еще ВСУшников. Оказалось, они выбили замок входной двери. После чего без труда попали внутрь. К счастью, трагедии не произошло. Боевики, заметив Евгения, сами испугались. Кроме того, они «подсказали» мужчине, где можно поживиться.

«Если вам нужна еда — этажом выше куча гуманитарки, забирайте», — приводит Евгений слова ВСУшника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные освободили Косовцево в Запорожской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Телевизор на нужды боевиков: житель Красноармейска рассказал о мародерах в рядах ВСУ

