ВС РФ освободили Косовцево в Запорожской области

Айшат Татаева
Айшат Татаева 53 0

Об этом сообщили в Минобороны России.

Успехи ВС РФ в зоне СВО Запорожской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Всего за неделю ВС РФ освободили восемь населенных пунктов. 

В ведомстве добавили, что армия России такжен нанесла массированный и шесть групповых ударов по объектам Украины в ответ на террористические атаки по объектам РФ. 

Всего за неделю российские средства ПВО сбили семь ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу и 1 350 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России.

Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

