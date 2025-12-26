Об этом сообщили в Минобороны России.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Всего за неделю ВС РФ освободили восемь населенных пунктов.
В ведомстве добавили, что армия России такжен нанесла массированный и шесть групповых ударов по объектам Украины в ответ на террористические атаки по объектам РФ.
Всего за неделю российские средства ПВО сбили семь ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу и 1 350 беспилотников ВСУ самолетного типа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России.
