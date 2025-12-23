Признаки «кортизолового» лица: когда пора начинать бить тревогу из-за отеков

Лилия Килячкова
Как понять, что уровень гормона в организме превышен, и что с этим делать?

Какие признаки кортизолового лица

Фото: www.globallookpress.com/Pierre Pavot

Врач Умнов: при высоком уровне кортизола лицо округляется и краснеет

При высоком уровне кортизола лицо может округляться и краснеть. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, «кортизоловое», или «лунообразное», лицо возникает при резком повышении в крови уровня глюкокортикоидов — гормонов коры надпочечников, основной из которых кортизол. Умнов добавил, что такое повышение гормонов зачастую возникает при синдроме Кушинга. При нем лица округляются из-за отека и краснеют.

«Отек развивается из-за перераспределения жировой ткани на лицо, шею, туловище. Могут быть и другие причины: это и длительный прием глюкокортикоидов, и опухоли гипофиза и надпочечников, приводящие к длительному повышению глюкокортикоидов в крови», — объяснил Умнов.

Эксперт объяснил, что для постановки диагноза необходимо проверить уровень адренокортикотропного гормона и кортизола эстрогенов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при хроническом стресс в теле повышается уровень кортизола.

