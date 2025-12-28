Путин подписал закон о домовых чатах на платформе MAX

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 53 0

Документ вводит новые правила общения управляющих организаций с жителями многоквартирных домов и меняет ряд процедур в сфере ЖКХ.

Путин подписал закон о домовых чатах на платформе MAX

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе MAX.

В документе указано, что порядок такого взаимодействия будет устанавливаться Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Ведомство определит требования к формату и правилам общения в домовых чатах между жителями и организациями, отвечающими за содержание домов и предоставление коммунальных услуг.

Закон также закрепляет требования к оформлению решений общего собрания собственников по избранию членов совета многоквартирного дома. Такие решения должны оформляться протоколом в соответствии с правилами, утвержденными Минстроем, и подписываться в том числе избранными членами совета дома.

Отдельно в законе прописано, что Минстрой России будет устанавливать порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Также общее собрание собственников получает право принять решение о совместном осуществлении полномочий председателя совета дома вместе с членами совета.

Еще одно изменение касается управляющих компаний: вместо квалификационного экзамена для их руководителей вводится независимая оценка квалификации.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что пользователи портала «Госуслуги» смогут получать уведомления о записях к врачу, статусах заявлений и штрафах через национальный мессенджер МАХ при привязке аккаунтов к одному номеру телефона.

