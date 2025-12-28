Зеленский прибыл в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго

Борис Сатаров
Ранее американский лидер поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря прибыл в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что лидер киевского режима появился на переговорах в черном пиджаке и темных брюках. Встреча должна пройти в главном обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго, о чем ранее сообщил сам Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial.

Ранее в этот же день Зеленский заявил, что перед визитом во Флориду провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, в ходе беседы обсуждалась подготовка к встрече с американским лидером, а также контакты с европейскими политиками.

В свою очередь Дональд Трамп сообщил о продуктивном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что телефонные переговоры состоялись незадолго до его встречи с Зеленским.

Как писала Financial Times, на переговорах с Трампом Зеленский намерен убедить американского президента усилить давление на Россию с целью урегулирования украинского конфликта. Кроме того, президент Украины вновь призвал европейских лидеров обеспечить стабильное финансирование помощи Вооруженным силам Украины.

