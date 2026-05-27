Песков назвал льготную цену на газ вкладом России в развитие Армении

Льготные условия по газу для Армении — вклад России в развитие республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о цене поставок. Кадры публикует корреспондент 5-tv.ru.

Сам вопрос стоимости газа относится не к межгосударственным переговорам напрямую, а к взаимодействию хозяйствующих субъектов. При этом Песков подчеркнул, что любая льгота не возникает сама по себе и всегда оплачивается за чей-то счет.

Он отметил, что в случае с Арменией речь идет о поддержке со стороны России. По словам Пескова, льготная цена предоставляется за счет Москвы и является помощью Еревану.

«Это наш вклад в развитие Армении», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва считает армянский народ братским, а саму Армению — братской страной. При этом он добавил, что важно прямо говорить о природе таких льгот: они предоставляются за счет России, а не бесплатно.

В качестве сравнения Песков привел ситуацию на европейском газовом рынке. Как он пояснил, европейским странам никто не продает газ на льготных условиях за свой счет, а поставки из США обходятся им значительно дороже.

«Вот, например, европейцам сейчас, когда продают газ по 500-800 долларов, европейцам никто не помогает за свой счет. Американцы помогают европейцам за их счет, за большие деньги», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия убеждать Армению оставаться в интеграционных объединениях, Песков заявил, что упрашивать Ереван никто не может. Он напомнил, что армянская сторона законодательно уже обозначила свой курс, однако российской стороне важно, чтобы действия любой страны не вредили существующим интеграционным процессам.

«Для нас главное, чтобы действия какой-то страны не вредили нашей интеграции», — отметил он.

К тому же Песков подчеркнул, что нельзя говорить о том, будто судьбу Армении определятна ближайшем саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, республика остается в ЕАЭС и будет представлена на рабочем уровне.

Высшее руководство Армении занято избирательной кампанией. При этом новых контактов между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на ближайшее время не запланировано, поскольку лидеры недавно общались.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Кремле предупредили Армению о последствиях прекращения сотрудничества с ЕАЭС.

