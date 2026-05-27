Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще двум-трем годам боевых действий

Элина Битюцкая
В то же время в Кремле заявляют о близком завершении конфликта.

The Economist: Зеленский приказал готовить Украину к трем годам боевых действий

Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился начать подготовку страны к военному противостоянию продолжительностью еще два-три года. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники.

По оценкам собеседников издания, Киев не видит убедительных причин, почему он не может воевать так долго.

«Как бы плохо все ни выглядело, мы справимся», — заявил источник в украинской разведке.

При этом автор публикации предрек стране выживание, хотя и «запятнанное милитаризмом и военной коррупцией».

Этот настрой резко контрастирует с оценками из Москвы. Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что конфликт приближается к своему завершению. В Кремле уточняли, что накоплен определенный багаж наработок по мирному процессу, хотя до конкретики еще далеко.

Позднее агентство Bloomberg выпустило публикацию о якобы желании России завершить боевые действия к концу года при условии контроля над Донбассом, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти данные, подчеркнув, что Москва не устанавливала искусственных дедлайнов.

На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске эскалации, спровоцированной «ударом возмездия» после атаки ВСУ на колледж в Старобельске, унесшей жизни 21 человека. В прогнозе Еврокомиссии и вовсе заложен сценарий продолжения боевых действий в 2026 и 2027 годах с сохранением всех антироссийских санкций.

