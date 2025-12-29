Вдохновляясь классикой и создавая новое: Ольга Любимова о киноновинках

Анастасия Антоненко
В Новый год зрителей ждут три известных фильма с совершенно новой подачей.

Что посмотреть в кино на Новый год

Фото: 5-tv.ru

Ольга Любимова: в Новый год зрителей ждут три большие кинопремьеры

В Новый год россиян ждет обширный кинотеатральный репертуар. На больших экранах покажут долгожданные семейные фильмы, которые можно будет посмотреть несколько раз за праздничные выходные. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр культуры Ольга Любимова.

Обилие выдающихся авторов отечественной литературы и кинематографа позволяет черпать вдохновение из советской классики, дополняя и создавая совершенно новые произведения, например, «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка».

«Сейчас очень серьезно работаем с авторами — и со стихами Юрия Энтина, и с музыкой Алексея Рыбникова, который согласился доверить нам свои композиции и написать ряд новых. В картине появляются новые музыкальные произведения, она абсолютно другая. Не было идеи, чтобы, например, народная артистка Светлана Немоляева пыталась сыграть Рину Зеленую в образе Черепахи Тортиллы. Это невозможно», — отметила Любимова.

По ее словам, на советском кино росли не только взрослые, но и молодые ребята, а значит, три популярные картины точно вспомнят все. Кроме того, выдающийся актерский состав сделает просмотр любимых мультфильмов еще более приятным, ярким и запоминающимся.

«Когда мы видим Викторию Исакову и Александра Петрова — наших Лису Алису и Кота Базилио, когда радуемся за Федора Бондарчука — настоящего Карабаса-Барабаса, мы понимаем, что у нас состоявшееся, яркое, разнообразное и очень интересное киносообщество. Нет необходимости доказывать ныне здравствующим или уже ушедшим великим мастерам, что и мы на что-то годны», — добавила министр.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, фильм «Буратино» любят на протяжении 50 лет, а новая сказка, которая выйдет в прокат с 1 января 2026 года, подарит зрителям море чудес и радости.

