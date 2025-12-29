Психолог предупредил об опасном предновогоднем всплеске сексуальности

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 46 0

Интимная близость как способ эмоциональной компенсации дает лишь краткосрочный эффект.

Чем опасен секс как способ снизить стресс — ответ психолога

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Салас предупредил об опасном предновогоднем всплеске сексуальности

В новогодние праздники люди нередко возобновляют интимные отношения с бывшими партнерами, чтобы снизить уровень стресса, однако такое поведение несет в себе определенные угрозы. Об этом психолог Майкл Салас рассказал в интервью изданию New York Post.

По словам специалиста, ключевым фактором такого поведения становится повышенный уровень стресса. Он отметил, что на фоне тревоги и эмоциональной перегрузки психика стремится к быстрому способу разрядки, и наиболее доступным вариантом оказывается близость с человеком, с которым уже есть опыт и эмоциональная история.

«Секс становится способом справиться с тревогой, одиночеством или эмоциональной перегрузкой, а не отражением подлинного желания», — пояснил Салас.

Эксперт также обратил внимание, что всплеск сексуальной активности в праздники характерен и для пар, переживающих трудности в отношениях.

«Они используют интимную близость, чтобы избежать выяснения отношений и почувствовать себя лучше», — отметил психолог.

При этом Салас подчеркнул, что такой способ эмоциональной компенсации дает лишь краткосрочный эффект. Если интимная близость становится основным механизмом борьбы со стрессом, со временем это может привести к накоплению нерешенных проблем, неудовлетворенных потребностей и усилению кризисов как в отношениях, так и в личном самоощущении.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, клинический психолог Юлия Королева рассказала, как снизить эмоциональное истощение, восстановить внутренний баланс и вернуться к привычному режиму после длительных праздников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

4:09
Стубб рассказал о переговорах Трампа с Зеленским
3:48
Россияне смогут поставить отметку об ИНН в паспорте до конца 2025 года
3:29
Психолог предупредил об опасном предновогоднем всплеске сексуальности
3:08
Аналитики подсчитали стоимость бутерброда с красной икрой
2:48
В России началась самая короткая рабочая неделя в году
2:29
Трамп назвал вероятные сроки завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Поклонники Брижит Бардо несут цветы к ее вилле в Сен-Тропе
Опять без костюма: Зеленский отказался от строгого дресс-кода на встрече с Трампом
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умерла Брижит Бардо — чем запомнилась французская кинозвезда 1950-х

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео