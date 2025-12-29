Психолог предупредил об опасном предновогоднем всплеске сексуальности

Психолог Салас предупредил об опасном предновогоднем всплеске сексуальности

В новогодние праздники люди нередко возобновляют интимные отношения с бывшими партнерами, чтобы снизить уровень стресса, однако такое поведение несет в себе определенные угрозы. Об этом психолог Майкл Салас рассказал в интервью изданию New York Post.

По словам специалиста, ключевым фактором такого поведения становится повышенный уровень стресса. Он отметил, что на фоне тревоги и эмоциональной перегрузки психика стремится к быстрому способу разрядки, и наиболее доступным вариантом оказывается близость с человеком, с которым уже есть опыт и эмоциональная история.

«Секс становится способом справиться с тревогой, одиночеством или эмоциональной перегрузкой, а не отражением подлинного желания», — пояснил Салас.

Эксперт также обратил внимание, что всплеск сексуальной активности в праздники характерен и для пар, переживающих трудности в отношениях.

«Они используют интимную близость, чтобы избежать выяснения отношений и почувствовать себя лучше», — отметил психолог.

При этом Салас подчеркнул, что такой способ эмоциональной компенсации дает лишь краткосрочный эффект. Если интимная близость становится основным механизмом борьбы со стрессом, со временем это может привести к накоплению нерешенных проблем, неудовлетворенных потребностей и усилению кризисов как в отношениях, так и в личном самоощущении.

