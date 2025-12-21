Прощай Новый год, здравствуй апатия: как справиться с постновогодней депрессией?

Психолог Королева: здоровый образ жизни избавит от постновогодней депрессии

Праздники, как бы грустно ни звучало, имеют свойство заканчиваться. На смену продолжительному отдыху, бесконечному веселью, застольям и множеству ярких встреч приходят довольно однотипные и даже серые будни. О том, как снизить эмоциональное истощение, восстановить внутренний баланс и все-таки смириться с неизбежным завершением торжества, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru клинический психолог Юлия Королева.

Что такое постновогодняя депрессия?

Фото: 5-tv.ru

Переход от периода, наполненного яркими эмоциями, к противоположно отличающемуся часто сопровождается усталостью, апатией, чувством грусти и разочарования. Такое состояние получило в психологии название «постновогодняя депрессия». Оно не является самостоятельным клиническим расстройством, но может быть связано с общей усталостью и эмоциональным спадом после праздников.

Частые застолья, нарушение или полное отсутствие режима сна, чрезмерное употребление алкоголя могут только усугублять симптомы временной депрессии. Кроме того, завершение праздника снижает уровень «гормонов счастья» (эндорфинов и дофамина), что приводит к подавленному настроению.

Психолог подчеркнула, что постновогодняя депрессия может сопровождаться длительным чувством усталости и апатии, нарушением сна, потерей аппетита или, наоборот, перееданием.

Главное решение — здоровый образ жизни

Фото: 5-tv.ru

Попытки избавиться от этого состояния с помощью употребления чрезмерного количества алкоголя или отказа от общения с близкими и друзьями могут увенчаться только более усиленным чувством одиночества, тревоги и бессилия.

Снизить риск эмоционального поможет здоровый образ жизни:

правильное питание;

достаточный сон;

регулярная физическая активность;

приятные занятия;

встречи с друзьями;

хобби и культурные мероприятия.

Также мягкие техники психологической помощи, как, например, медитации и дыхательные практики, ведение дневника благодарности и прогулки на свежем воздухе, помогут экологичным путем уйти от постновогодней депрессии и вернуть свое естественное состояние. Также важен четкий распорядок дня и полноценный отдых. Это поможет снизить уровень стресса и восстановить энергию.

Эксперт отметила, что завышенные ожидания и сравнение себя с другими могут привести к чувству неудовлетворенности, разочарования и заниженной самооценки. Важно сосредоточиться на своих достижениях и радоваться тому, что есть в настоящий момент.

Тревожные звоночки

Фото: 5-tv.ru

Если симптомы депрессии сохраняются более двух недель, сопровождаются сильными эмоциональными переживаниями или мешают повседневной жизни, следует обратиться к психологу или психотерапевту.

Важно учитывать, что если с таким или похожим на него состоянием вы сталкиваетесь ежегодно, то необходимо планировать праздники заблаговременно и, конечно, снижать ожидания.

Снизить риск возникновения и развития постновогодней депрессии поможет поддержание здорового образа жизни и регулярная физическая активность на протяжении всей жизни, а не только после праздников.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, стресс часто путают с кризисом. Несмотря на схожие черты, очень важно понимать их различия.

