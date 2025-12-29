Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с тарифами интернета

Мошенники в России начали использовать схему с переоформлением тарифа интернета

Мошенники начали использовать новый способ обмана, предлагая якобы изменить тариф домашнего интернета, чтобы получить личные данные граждан. Об этом сообщили 29 декабря РИА Новости.

Злоумышленники стали звонить россиянам, называть их домашний адрес и предлагать поменять условия предоставления интернет-соединения. Если человек скажет, что больше не живет по этому адресу, ему предлагают исключить его из клиентской базы. Для этого просят продиктовать код из СМС, после чего мошенники получают доступ к личному кабинету.

Получив код, аферисты могут войти в учетную запись и использовать информацию в преступных целях, включая финансовые махинации.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России начала распространяться перед новогодними праздниками новая мошенническая схема, связанная с якобы возвращением зарубежных брендов на отечественный рынок. Аферисты рассылают на электронную почту письма от имени ушедших зарубежных брендов и предлагают пройти регистрацию, восстановить старый аккаунт или получить бонус для «постоянных клиентов».

