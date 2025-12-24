Фейковые бренды: мошенники атакуют россиян фишинговыми ссылками перед праздниками

Мошенники атакуют россиян фишинговыми ссылками перед праздниками

Новая мошенническая схема, связанная с якобы возвращением зарубежных брендов на российский рынок, распространяется в преддверии новогодних праздников. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредил эксперт по информационной безопасности Даниил Бориславский.

Пользователи сети получают письма и сообщения, стилизованные под официальные рассылки таких иностранных компаний, как Zara, Bershka или H& M. При этом злоумышленники используют фирменные логотипы, корпоративные цвета и адреса сайтов, визуально схожие с настоящими доменами.

В тексте обычно сообщается о «возвращении бренда в Россию» и предлагается пройти регистрацию, восстановить старый аккаунт или получить бонус для «постоянных клиентов».

Бориславский отметил, что жертве схемы предлагают заполнить форму с персональными данными, после перехода по ссылке — указать логин, пароль, а иногда подтвердить действия кодом из поступившего сообщения. Эксперт пояснил, что на самом деле речь идет о классической фишинговой атаке, когда вся введенная информация попадает к мошенникам, которые затем могут получить доступ к банковским сервисам или аккаунту на Госуслугах.

Другой распространенный вариант обмана — обещание «бесплатной доставки подарка». Пользователю предлагают презент якобы «за лояльность бренду в непростое время», просят подтвердить адрес через сообщение или оплатить символическую сумму за доставку. В результате со счета списывается значительно больше денег, а связь с псевдослужбой поддержки обрывается.

Во избежание подобных ловушек, эксперт посоветовал проверять информацию о возвращении брендов только на их официальных сайтах или через проверенные СМИ. Он также призвал не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров от неизвестных отправителей и не вводить данные карт и учетных записей на сторонних ресурсах.

Также Бориславский рекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию и инструменты защиты от фишинга, в числе которых фильтры рассылок и дополнительные настройки безопасности в мессенджерах.

