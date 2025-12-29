Названы способы справиться со стрессом на праздниках

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 30 0

Праздники могут вызвать тревогу, но психологи советуют проверенные методы для снижения стресса и поддержания эмоционального баланса.

Фото: 5-tv.ru

Психологи APA: справиться с праздничным стрессом можно с помощью простых практик

Приближение праздников часто вызывает одновременно радость и тревогу. Согласно опросу, почти каждый третий американец считает, что этот сезон будет более стрессовым, чем прошлый, сообщили в Американской психологической ассоциации (APA).

На эмоциональное напряжение влияют семейные конфликты, подготовка к праздникам, расходы на подарки и поездки, а также насыщенный календарь мероприятий. Высокие ожидания и чувство одиночества лишь усиливают стресс.

«Справляться с праздничным стрессом можно с помощью простых, но эффективных практик», — отметили эксперты.

Осознанность и медитация помогают успокоиться и адаптироваться к измененному графику, а паузы и умение отказываться от перегрузок предотвращают эмоциональное выгорание. Прогулки на свежем воздухе и контакт с природой снижают тревожность и улучшают настроение.

Тем, кто посещает терапию, специалисты посоветовали не пропускать сеансы даже в праздничный период — поддержка психотерапевта помогает прорабатывать эмоции и сохранять внутреннее равновесие. Людям, переживающим горе или потерю близких, рекомендуют не избегать воспоминаний о них, а отмечать их жизнь через совместные истории и воспоминания.

Финансовые трудности тоже усиливают стресс. Эксперты советуют планировать бюджет заранее, избегать лишних трат и находить альтернативные способы проявить внимание, например через самодельные подарки.

Применение этих подходов помогает сохранить спокойствие, укрепить семейные связи и сделать праздничный сезон более радостным и комфортным для всех.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, психолог Майкл Салас предупредил об угрозах из-за возобновления интимных отношений с бывшими партнерами, чтобы снизить уровень стресса.

Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

