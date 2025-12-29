Растяжение: Лукашенко рассказал о падении во время хоккейного матча

Президента Белоруссии сбил с ног игрок его команды.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

Лукашенко получил растяжение мыщц после падения во время хоккейного матча

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ним все в порядке после падения во время хоккейного матча. Он отметил, что чувствует себя хорошо.

Накануне белорусского лидера случайно сбил с ног игрок его команды Ярослав Чуприс. Он же сразу помог главе государства подняться.

У Александра Лукашенко небольшое растяжение мышц спины. Но это не мешает ему готовиться к следующему матчу. А эта игра со сборной Брестской области завершилась ничьей — 5:5

Ранее 5-tv.ru сообщал, что белорусский президент постоянно видит один и тот же сон. Что же так беспокоит Александра Лукашенко?

