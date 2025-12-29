Салаты, закуски, горячее: какие рыбные блюда чаще всего приводят к отравлению

Новогодние рыбные блюда с майонезом или сметаной могут стать причиной отравлений

Новогодние рыбные блюда, особенно с соусами на основе майонеза или сметаны, часто приводят к пищевым отравлениям. Об этом в комментарии для Life.ru предупредила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы Асият Абдуллаева.

«Рыбные блюда очень популярны на новогоднем столе, но, к сожалению, нередко становятся причиной пищевых отравлений из-за нарушения правил хранения и приготовления. Основная опасность заключается в микроорганизмах, способных к быстрому размножению в рыбе и рыбных продуктах», — подчеркнула эксперт.

Специалист выделила главные факторы риска:

Салаты и закуски с майонезом, сметаной, сыром. Белковая среда в сочетании с соусом создает идеальные условия для размножения бактерий (кишечной палочки, сальмонеллы) уже через несколько часов при комнатной температуре. Нарушение температурного режима. Приготовленные блюда, оставленные на столе более двух часов, а также рыба, размороженная в теплой воде, становятся опасными. Перекрестное загрязнение. Контакт сырой рыбы с готовыми продуктами или использование одной разделочной доски резко повышает шанс отравиться.

«Также важно учитывать срок хранения: даже охлажденная готовая рыба в салатах или рулетах с майонезом не должна храниться более суток до подачи», — добавила Абдуллаева.

Для безопасного праздника эксперт советует соблюдать три правила: хранить все в холоде, исключить контакт сырой и готовой продукции и строго следовать рецептуре при засолке и мариновании.

