|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 846 0

Он не растерялся в решающий момент.

Фото: 5-tv.ru

В Индии мужчина ударил тигра палкой и спас жизнь другу

В Индии мужчина чудом спасся после нападения тигра в мангровых лесах Сундарбана. От гибели его уберег товарищ, который не побоялся вступить в схватку с тигром. Об этом пишет The Telegraph India.

Шьямапад Шил вместе с двумя друзьями отправился ловить крабов. Мужчины передвигались на лодке вдоль берега и проверяли ловушки. На резком повороте течение вынесло их к суше. В этот момент из зарослей внезапно выскочил бенгальский тигр.

Хищник набросился на Шила, схватил его зубами за бок и вытащил на берег. По словам очевидцев, тигр попытался утащить мужчину вглубь леса, однако ему помешал один из ловцов — Джагадиш Гарани. Он ударил животное палкой, после чего тигр отпустил добычу и отступил.

Пострадавшего удалось затащить обратно в лодку, где ему оказали первую помощь. После этого мужчины срочно направились в родную деревню. Как рассказал Гарани, тигр некоторое время преследовал лодку и периодически рычал, пока она не вышла в основное русло реки. По его мнению, хищник мог наблюдать за людьми заранее и выжидал удобный момент для нападения.

В итоге ловцы крабов благополучно добрались домой. Жизни Шьямапада Шила ничего не угрожает — он находится в стабильном состоянии.

