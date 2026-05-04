Пассажир открыл аварийный выход и выпрыгнул из самолета на ходу
Необычное поведение привело к экстренным мерам в аэропорту.
Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey
В Индии произошел необычный и опасный инцидент с участием пассажира авиарейса. В международном аэропорту Ченнаи мужчина покинул самолет буквально через минуту после посадки — он открыл аварийный выход и выпрыгнул прямо на рулежную дорожку, пока лайнер еще продолжал движение.
Речь идет о рейсе авиакомпании Air Arabia. По информации издания The Hindustan Times, мужчина не стал дожидаться полной остановки воздушного судна и самовольно привел в действие аварийный механизм, после чего оказался на взлетно-посадочной полосе.
Из-за произошедшего в аэропорту оперативно перекрыли основную ВПП. Это привело к сбоям в расписании: часть рейсов пришлось перенаправить в другие воздушные гавани.
Нарушителя задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов. Им оказался 29-летний Мохамед Шериф Мохамед Наджмудин. Во время допроса мужчина объяснил свои действия нестабильным психическим состоянием. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.
