Где встретить Новый год в Москве: гид по праздничным мероприятиям

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

В разных районах столицы 31 декабря пройдут танцевальные флешмобы, интерактивные шоу на льду и многое другое.

Где в Москве 31 декабря встретить Новый год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Праздничные мероприятия в рамках проекта «Зима в Москве» пройдут днем 31 декабря

В рамках проекта «Зима в Москве» жители и гости столицы смогут присоединиться к бесплатным праздничным мероприятиям, которые пройдут в разных точках города днем и вечером 31 декабря. Об этом говорится на сайте mos.ru.

В канун праздника с 12:00 до 18:45 всех желающих будут ждать на фестивальной площадке на Ореховом бульваре. Там откроется специальная мастерская, посетителей которой, в том числе, научат красиво упаковывать подарки.

Другая мастерская расположится на Профсоюзной. Здесь состоятся увлекательные мастер-классы. Так, юных москвичей научат своими руками делать игрушку «Снеговик-почтовик».

Любителей активного отдыха приглашают присоединиться к мероприятиям в зимнем городке в Лужниках, где с 11:00 до 18:00 будет работать горка для тюбинга, а также пройдет новогодняя ярмарка.

Затем можно отправиться в Парк Горького. В 22:00 там состоится барабанное шоу, а с 23:30 до 01:30 — выступление музыкального коллектива. После 02:00 для гостей проведут танцевальный интерактив.

Также праздничная программа 31 декабря пройдет в парке «Фили». Гостей там с 21:00 до 02:00 ждут песни, флешмобы и конкурсы. А посмотреть на ледовое шоу Деда Мороза и Снегурочки можно будет в «Москино», Царицыно и парке 50-летия Октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители северо-востока столицы передали новогодние пожелания бойцам СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:33
Герасимов сообщил о взятии под контроль 334 населенных пунктов за год
16:25
Море цветов и траурные венки: прощание с Верой Алентовой, теперь она рядом с мужем
16:18
Бредовые идеи: психиатры предупредили о риске психозов при длительном общении с чат-ботами
16:11
Цифра дня: число пользователей мессенджера MAX достигло 80 миллионов
16:06
Разворошили «осиное гнездо»: как работают ВС РФ на харьковском направлении
16:01
Покрылись плесенью: недобросовестный застройщик в Ленобласти оставил несколько семей без домов

Сейчас читают

«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео