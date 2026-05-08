Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Погода уже начала прогревать водоёмы, но похолодание может изменить ситуацию.

Когда в Москве начнется купальный сезон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Синоптик Позднякова: купальный сезон в Москве стартует в конце мая

Купальный сезон в Москве, по предварительным прогнозам, начнется ближе к концу мая. Об этом сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с «Москвой 24».

Синоптик напомнила, что в центральной части России существует традиция открывать сезон купания после Троицына дня. В 2026 году этот праздник приходится на 31 мая.

«Скорее всего, так и произойдет», — допустила Позднякова.

Эксперт отметила, что в последние дни вода в водоемах стала теплее благодаря погоде. Однако похолодание, по ее словам, может временно остановить этот процесс и снова понизить температуру.

Позднякова уточнила, что полноценным началом купального сезона обычно считают момент, когда вода прогревается до 16–17 градусов. При этом она подчеркнула, что такие показатели все же нельзя сравнивать с температурой воды на южных курортах.

«Но это не купание, как в Черном море: при такой температуре получится только окунуться, охладиться», — заключила синоптик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что облачная погода, дождь и местами гроза ожидаются в столичном регионе в пятницу, 8 мая. По данным синоптиков, днем в Москве температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 12.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
8 мая
Тепло уходит: какой будет погода в Москве 8 мая
6 мая
Лучше остаться дома: синоптики рассказали о погоде в Москве на вечер 6 мая
6 мая
Теплый дождь перед бурей: какая погода будет 7 мая в Москве
5 мая
Пора доставать зонтики: какая погода будет 5 мая в Москве
4 мая
«Желтый» уровень опасности: во вторник в Москве ожидается гроза и сильный ветер
4 мая
Понедельник с характером: какая погода будет в Москве 4 мая
4 мая
Куртки не убирать: какая погода ждет москвичей на 9 Мая
3 мая
Рано радоваться не стоит: синоптик рассказал о погоде на неделе перед 9 Мая
3 мая
Курс на лето: какая погода ждет москвичей 3 мая
3 мая
От снегопадов к теплу: как перепады погоды влияют на здоровье
+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Бешеные невесты и безответственные матери: стюардесса раскрыла, что происходит на борту самолета
20:20
Мифы о пользе овсянки: врачи предупредили о скрытых угрозах для здоровья
20:16
Путин назвал терактом удар Киева по диспетчерскому центру в Ростове-на-Дону
20:10
Сладкая угроза для кожи: какие фрукты провоцируют появление прыщей
20:04
Насыщенная программа: где в Москве можно встретить День Победы рядом с домом
20:00
Сырный перекус: как молочный продукт помогает быстрее заснуть

Сейчас читают

Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео