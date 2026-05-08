Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон

Погода уже начала прогревать водоёмы, но похолодание может изменить ситуацию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Синоптик Позднякова: купальный сезон в Москве стартует в конце мая
Купальный сезон в Москве, по предварительным прогнозам, начнется ближе к концу мая. Об этом сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с «Москвой 24».
Синоптик напомнила, что в центральной части России существует традиция открывать сезон купания после Троицына дня. В 2026 году этот праздник приходится на 31 мая.
«Скорее всего, так и произойдет», — допустила Позднякова.
Эксперт отметила, что в последние дни вода в водоемах стала теплее благодаря погоде. Однако похолодание, по ее словам, может временно остановить этот процесс и снова понизить температуру.
Позднякова уточнила, что полноценным началом купального сезона обычно считают момент, когда вода прогревается до 16–17 градусов. При этом она подчеркнула, что такие показатели все же нельзя сравнивать с температурой воды на южных курортах.
«Но это не купание, как в Черном море: при такой температуре получится только окунуться, охладиться», — заключила синоптик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что облачная погода, дождь и местами гроза ожидаются в столичном регионе в пятницу, 8 мая. По данным синоптиков, днем в Москве температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 12.
