Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон

Синоптик Позднякова: купальный сезон в Москве стартует в конце мая

Купальный сезон в Москве, по предварительным прогнозам, начнется ближе к концу мая. Об этом сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с «Москвой 24».

Синоптик напомнила, что в центральной части России существует традиция открывать сезон купания после Троицына дня. В 2026 году этот праздник приходится на 31 мая.

«Скорее всего, так и произойдет», — допустила Позднякова.

Эксперт отметила, что в последние дни вода в водоемах стала теплее благодаря погоде. Однако похолодание, по ее словам, может временно остановить этот процесс и снова понизить температуру.

Позднякова уточнила, что полноценным началом купального сезона обычно считают момент, когда вода прогревается до 16–17 градусов. При этом она подчеркнула, что такие показатели все же нельзя сравнивать с температурой воды на южных курортах.

«Но это не купание, как в Черном море: при такой температуре получится только окунуться, охладиться», — заключила синоптик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что облачная погода, дождь и местами гроза ожидаются в столичном регионе в пятницу, 8 мая. По данным синоптиков, днем в Москве температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 12.

