«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной

Певец Юлиан рассказал о разной реакции звезд на решение суда по делу Долиной

Заслуженный артист России Юлиан раскрыл, как представители шоу-бизнеса отреагировали на решение Верховного суда по делу о квартире народной артистки РФ Ларисы Долиной.

По словам Юлиана, в профессиональной среде исхода этого процесса ожидали давно, поскольку дело воспринималось как показательное и принципиальное. При этом реакция оказалась неоднозначной: одни говорили о справедливости вердикта, другие — о том, какие выводы теперь стоит сделать.

«Все те, с кем я общаюсь, ждали это решение. Потому что, конечно, в этом деле нужна справедливость. Отреагировали мои коллеги по-разному. Стас Садальский, например, публично выразил поддержку председателю Верховного суда. И я полностью с ним согласен. Честному покупателю должно принадлежать то, что он честно купил», — сказал артист с беседе с mk.ru.

Юлиан отметил, что история с квартирой стала поводом для серьезных разговоров в звездной среде и заставила многих пересмотреть отношение к принятию важных решений.

«Что касается Ларисы Долиной, то я думаю, это ей урок на всю жизнь. Какой бы сильной ты ни была, при принятии каких-то решений никогда нельзя действовать в одиночку. Надо всегда советоваться хотя бы с близкими», — добавил певец.

Юлиан признался, что до сих пор не может понять, как мошенникам удалось обмануть известного и умного человека, у которого было достаточно связей, чтобы одним звонком разоблачить их. По его словам, перед совершением любых действий все обычно советуются с юристами, поэтому произошедшее до сих пор остается для него загадкой.

На заседание суда Лариса Долина лично не приехала. В этот вечер у певицы было запланировано участие в новогоднем концерте в одном из столичных концертных залов, и отменять выступление ради судебного заседания она не стала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.