«Хорошо живот втянула»: поклонники раскритиковали фото Кристины Асмус в бикини

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Актриса заявила, что слишком много снимается, поэтому ей пора отдохнуть.

Фигура Кристины Асмус

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Поклонники раскритиковали фигуру актрисы Кристины Асмус. Об этом написало издание 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети артистки.

Асмус уехала в новогодний отпуск на Бали со своим загадочным возлюбленным. Чем и поспешила поделиться со своими подписчиками.

Однако аудитория не оценила атмосферный кадр с пальмами, бассейном и Кристиной в белоснежном бикини. Интернет-пользователи заметили неестественность позы актрисы, которая явно слишком постаралась скрыть прибавившиеся килограммы.

текстКристина Асмус в отпуске на Бали. Instagram*/asmuskristina

«Хорошо живот втянула»;

«Как-то сильно натянуто все на этом фото, как струна, что вот-вот лопнет. Эти цыпочки, кто так ходит в жизни? И живот со все силы втянут, как будто уже и дышать нечем», — написали подписчики.

Сама же актриса под фотографией рассказала небольшую историю о том, как случайно проходивший мимо съемочной площадки мужчина заявил, что она снимается везде.

«Посему так, мои хорошие. Ну невозможно уже везде сниматься, правда. Пора бы и в отпуска», — заявила Асмус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус опубликовала фото с новым возлюбленным.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

