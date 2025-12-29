«Хорошо живот втянула»: поклонники раскритиковали фото Кристины Асмус в бикини

Поклонники раскритиковали фото Кристины Асмус в бикини

Поклонники раскритиковали фигуру актрисы Кристины Асмус. Об этом написало издание 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети артистки.

Асмус уехала в новогодний отпуск на Бали со своим загадочным возлюбленным. Чем и поспешила поделиться со своими подписчиками.

Однако аудитория не оценила атмосферный кадр с пальмами, бассейном и Кристиной в белоснежном бикини. Интернет-пользователи заметили неестественность позы актрисы, которая явно слишком постаралась скрыть прибавившиеся килограммы.

Кристина Асмус в отпуске на Бали. Instagram*/asmuskristina

«Хорошо живот втянула»;

«Как-то сильно натянуто все на этом фото, как струна, что вот-вот лопнет. Эти цыпочки, кто так ходит в жизни? И живот со все силы втянут, как будто уже и дышать нечем», — написали подписчики.

Сама же актриса под фотографией рассказала небольшую историю о том, как случайно проходивший мимо съемочной площадки мужчина заявил, что она снимается везде.

«Посему так, мои хорошие. Ну невозможно уже везде сниматься, правда. Пора бы и в отпуска», — заявила Асмус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус опубликовала фото с новым возлюбленным.

