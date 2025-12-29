«Мои солнышки»: Курникова впервые показала всех своих детей от Иглесиаса

Анна Курникова впервые показала всех своих детей от Энрике Иглесиаса

Российская теннисистка Анна Курникова впервые показала на страничке в соцсетях всех своих детей от испанского певца Энрике Иглесиаса на одном семейном фото.

Бывшая первая ракетка мира с десяти лет живет в США и после завершения спортивной карьеры осталась там. Анна Курникова много лет состоит в отношениях с испанским музыкантом Энрике Иглесиасом. Пара вместе с детьми живет в Майами в двухэтажной вилле.

Анна Курникова с младшим ребенком. Фото: Instagram*/ annakournikova

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса четверо детей. Двойняшки Николас и Люси появились на свет в 2017 году, спустя три года родилась дочь Мэри. В декабре этого года у пары родился четвертый ребенок. Именно после этого спортсменка решила впервые собрать всех детей на одном фото.

На снимке старшие дети запечатлены рядом с качелями, где спал новорожденный малыш. Фотография была сделана в детской игровой комнате, наполненной развивающими игрушками и книгами.

Дети Курниковой от Иглесиаса. Фото: Instagram*/ annakournikova

«Мои солнышки», — гласит подпись под фотографией.

Пользователи сети активно отреагировали на семейный кадр, отметив, что у спортсменки удивительно светлые и красивые дети, а также написали, что ей невероятно повезло с такой семьей.

Анна Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом на съемках клипа Escape в 2001 году. Два года назад брат музыканта случайно сообщил, что певец тайно женился на спортсменке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

