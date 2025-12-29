Куртукова обвинила Лозу в газлайтинге после отказа от сотрудничества

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала в шоу «Кстати», что после ее отказа от делового предложения музыканта Юрия Лозы разгорелся скандал. По словам певицы, композитор предложил ей приобрести авторскую песню, рассчитывая с ее помощью привлечь более молодую аудиторию.

Речь шла о композиции «Сосеночки». Куртукова не стала принимать предложение, после чего столкнулась с резкой реакцией со стороны Лозы в публичном пространстве.

Спустя некоторое время музыкант заявил, что не знаком с Куртуковой и якобы не знает ни ее имени, ни песни «Матушка-земля». Такая позиция, по словам певицы, выглядела попыткой полностью перечеркнуть ее профессиональное существование.

Сама Куртукова расценила происходящее как форму газлайтинга и сознательное обесценивание — реакцию на отказ от сотрудничества, а не на творческие качества.

Фото: www.globallookpress.com/ Anton Belitsky

«На следующий день, вы представляете, мой менеджмент мне говорит: „Татьяна, будете давать комментарий? Лоза по поводу вас говорит: ‚Я ее знать не знаю, песню ‚Матушка-земля‘ не знаю, и никто в ее стране тоже не знает“. То есть то же самое, что и „земля — плоская“. „Татьяну я не знаю, это вне моего понимания“ — как обычно», — высказалась Татьяна.

Ранее Юрий Лоза также высказывал недовольство своим участием в программе на федеральном канале. Музыкант рассказывал, что не стал бы приходить на съемки, если бы заранее знал формат выпуска. передачи. По его словам, ему обещали возможность исполнить другую композицию, однако весь выпуск в итоге оказался выстроен вокруг песни «Плот».

