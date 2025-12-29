Куртукова обвинила Лозу в газлайтинге после отказа от сотрудничества

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Деловое предложение известного музыканта обернулось публичным конфликтом и резкими высказываниями.

В чем Куртукова обвинила Лозу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала в шоу «Кстати», что после ее отказа от делового предложения музыканта Юрия Лозы разгорелся скандал. По словам певицы, композитор предложил ей приобрести авторскую песню, рассчитывая с ее помощью привлечь более молодую аудиторию.

Речь шла о композиции «Сосеночки». Куртукова не стала принимать предложение, после чего столкнулась с резкой реакцией со стороны Лозы в публичном пространстве.

Спустя некоторое время музыкант заявил, что не знаком с Куртуковой и якобы не знает ни ее имени, ни песни «Матушка-земля». Такая позиция, по словам певицы, выглядела попыткой полностью перечеркнуть ее профессиональное существование.

Сама Куртукова расценила происходящее как форму газлайтинга и сознательное обесценивание — реакцию на отказ от сотрудничества, а не на творческие качества.

Фото: www.globallookpress.com/ Anton Belitsky

«На следующий день, вы представляете, мой менеджмент мне говорит: „Татьяна, будете давать комментарий? Лоза по поводу вас говорит: ‚Я ее знать не знаю, песню ‚Матушка-земля‘ не знаю, и никто в ее стране тоже не знает“. То есть то же самое, что и „земля — плоская“. „Татьяну я не знаю, это вне моего понимания“ — как обычно», — высказалась Татьяна.

Ранее Юрий Лоза также высказывал недовольство своим участием в программе на федеральном канале. Музыкант рассказывал, что не стал бы приходить на съемки, если бы заранее знал формат выпуска. передачи. По его словам, ему обещали возможность исполнить другую композицию, однако весь выпуск в итоге оказался выстроен вокруг песни «Плот».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

13:33
«Она ушла, как хотела»: Юлия Меньшова о разговорах с мамой о смерти
13:04
«Могла остро, зло пошутить»: Виктория Исакова о чувстве юмора Веры Алентовой
12:49
Образ, покоривший сердца: Шахназаров о главной роли Алентовой
12:46
«Хорошо живот втянула»: поклонники раскритиковали фото Кристины Асмус в бикини
12:33
«Мои солнышки»: Курникова впервые показала всех своих детей от Иглесиаса
12:33
Куртукова обвинила Лозу в газлайтинге после отказа от сотрудничества

Сейчас читают

Поклонники Веры Алентовой собираются у театра Пушкина для прощания с актрисой
Модель Линникова заявила о попытке изнасилования во время отдыха
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео