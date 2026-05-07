«У них статуса нет»: Юрий Лоза о скандале Любови Успенской с Люсей Чеботиной

Юрий Лоза резко высказался о Любови Успенской после скандала с Люсей Чеботиной

Музыкант Юрий Лоза высказался о певице Любови Успенской на фоне скандала с ее коллегой Люсей Чеботиной. Своим мнением он поделился в беседе с Teleprogramma.org.

Лоза решил не поддерживать никого из участников конфликта. Более того, он в принципе сомневается по поводу значимости этих артисток на российской эстраде.

«Какой статус у Успенской может быть, если эти же песни могут спеть другие исполнители? Ну, они будут звучать немного по‑другому, но останутся теми же», — сказал Лоза.

По мнению Лозы, сама Успенская не способна ничего сочинить, она лишь исполняет то, что для нее пишут талантливые поэты и композиторы.

«Для меня у них статуса нет», — отметил музыкант.

Конфликт между звездами разгорелся после того, как Успенская негативно высказалась по отношению к Чеботиной. На резкие слова певицы отреагировала мама артистки, которая одновременно выступает и в роли директора дочери. Позже о ситуации высказалась и сама Люся.

Ранее 5-tv.ru писал, как Люся Чеботина ответила на резкие слова Любови Успенской. Королева шансона призналась, что молодая звезда ее раздражает.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.