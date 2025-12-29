Жители Петербурга устроили салют в лифте

Соседи приняли грохот за стихийное бедствие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В Петербурге решили начать отмечать Новый год заранее и с особым размахом. Местом для праздничного салюта был выбран лифт в жилом доме.

Компания молодых людей устроила пиротехническое шоу прямо в кабине. Результат получился громким, дымным и очень эффектным. К счастью, обошлось без жертв и травм, если не считать легкого испуга соседей, принявших грохот за землетрясение.

В итоге виновникам пришлось отмывать лифт, а после объяснять свой «креатив» сотрудникам полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Удмуртии устроил салют в квартире, выпустив сотню залпов из коробки с фейерверком.

Жильцов соседних квартир напугали сначала громкие хлопки, а затем и сильный запах гари. Приехавшие спасатели нашли в горящей квартире кота, его удалось реанимировать, а хозяин с места пожара сбежал.

