Любовь Успенская трогательно поздравила дочь с днем рождения

Певица Любовь Успенская трогательно поздравила свою дочь, художницу Татьяну Плаксину, с днем рождения. Об этом пишет 7Дней.ru.

Исполнительница хита «Кабриолет» заявила, что очень гордится успехами наследницы. В этом году Плаксина проявила себя не только в музыке, но и в живописи, и ее работы можно увидеть в галерее. В декабре 36-летняя Татьяна впервые организовала собственную выставку. Успенская восхитилась тем, как ее дочь выросла за последний год, назвав ее талантливой, умной и глубокой личностью.

Сама Плаксина признается, что черпает вдохновение из собственной жизни. Она также отмечает огромную поддержку звездной матери, которой часто дарит свои работы, и ценит ее искреннюю реакцию, даже если та иногда указывает на излишнюю мрачность картины.

В Москве 11 декабря прошла первая персональная выставка Татьяны Плаксиной. Всего на ней было представлено порядка 50 работ. Также Плаксина исполнила на мероприятии музыку собственного сочинения, которая раньше нигде не звучала, и прочитала свои стихи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Татьяна Плаксина рассказала о сравнениях с матерью. Она призналась, что раньше была неуверенной в себе. Неуверенность в себе провоцировало и то, что она все время слушала великих певиц разных эпох. Знаменитости казалось, что спеть так, как они, у нее никогда не получится.

