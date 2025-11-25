«Боялась быть хуже»: дочь Любови Успенской рассказала о сравнениях с матерью

Дочь певицы Любови Успенской заявила, что больше не сравнивает себя с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что раньше сравнивала себя с матерью, поэтому не могла петь. Но сейчас этот страх прошел, и знаменитость решила выйти на сцену. Об этом корреспонденту 5-tv.ru она рассказала на музыкальном шоу «ВК под шубой».

«В силу того, что, наверное, у меня такая звездная великая мама, мне казалось, … я же лучше не спою. <…> Я все время себя сравнивала с другими. Этого нельзя делать. Да, я боялась просто быть хуже, поэтому я не пела», — заявила артистка.

Плаксина уточнила, что неуверенность в себе провоцировало и то, что она все время слушала великих певиц разных эпох. Знаменитости казалось, что спеть так, как они, у нее никогда не получится.

Однако сейчас она перестала сравнивать себя с другими. Певица подчеркнула, что для нее важно любить то, что делаешь. А сравнения, даже с матерью, не играют никакого значения.

«Пусть сравнивают. Они, когда услышат, что я делаю, уже не будет сравнений. Мы совершенно разные. <…> Деревья стоят, они сравнивают себя друг с другом? Они же все прекрасны по-своему», — добавила артистка.

