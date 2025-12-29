Цифра дня: число пользователей мессенджера MAX достигло 80 миллионов

Суточный охват платформы в декабре превысил 51 миллион человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Число пользователей мессенджера MAX достигло 80 миллионов
Около 80 миллионов человек зарегистрировались в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.
По данным сервиса, пользователи уже отправили свыше 10 миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. В декабре был зафиксирован рекордный суточный охват — 51 миллион пользователей.
Отмечается, что еще 17 декабря число регистраций составляло 75 миллионов, однако за последующие дни аудитория продолжила активно расти.
Согласно данным исследовательской компании Mediascope, к середине декабря ежедневная аудитория MAX достигла 46,4 миллиона человек, что соответствует 37,7% населения России.
В мессенджере зарегистрировано более 140 тысяч каналов государственных структур, компаний и блогеров. Совокупная аудитория этих каналов оценивается примерно в 45 миллионов подписчиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что MAX подарил семейное путешествие по России 50-миллионному пользователю. Им оказалась Анна Акулова из Барнаула. Она зарегистрировалась в мессенджере 27 октября.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?