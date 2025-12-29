Цифра дня: число пользователей мессенджера MAX достигло 80 миллионов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 22 0

Суточный охват платформы в декабре превысил 51 миллион человек.

Число пользователей мессенджера MAX достигло 80 миллионов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число пользователей мессенджера MAX достигло 80 миллионов

Около 80 миллионов человек зарегистрировались в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

По данным сервиса, пользователи уже отправили свыше 10 миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. В декабре был зафиксирован рекордный суточный охват — 51 миллион пользователей.

Отмечается, что еще 17 декабря число регистраций составляло 75 миллионов, однако за последующие дни аудитория продолжила активно расти.

Согласно данным исследовательской компании Mediascope, к середине декабря ежедневная аудитория MAX достигла 46,4 миллиона человек, что соответствует 37,7% населения России.

В мессенджере зарегистрировано более 140 тысяч каналов государственных структур, компаний и блогеров. Совокупная аудитория этих каналов оценивается примерно в 45 миллионов подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что MAX подарил семейное путешествие по России 50-миллионному пользователю. Им оказалась Анна Акулова из Барнаула. Она зарегистрировалась в мессенджере 27 октября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:33
Герасимов сообщил о взятии под контроль 334 населенных пунктов за год
16:25
Море цветов и траурные венки: прощание с Верой Алентовой, теперь она рядом с мужем
16:18
Бредовые идеи: психиатры предупредили о риске психозов при длительном общении с чат-ботами
16:11
Цифра дня: число пользователей мессенджера MAX достигло 80 миллионов
16:06
Разворошили «осиное гнездо»: как работают ВС РФ на харьковском направлении
16:01
Покрылись плесенью: недобросовестный застройщик в Ленобласти оставил несколько семей без домов

Сейчас читают

«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео