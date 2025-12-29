Цифра дня: число пользователей мессенджера MAX достигло 80 миллионов

Число пользователей мессенджера MAX достигло 80 миллионов

Около 80 миллионов человек зарегистрировались в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

По данным сервиса, пользователи уже отправили свыше 10 миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. В декабре был зафиксирован рекордный суточный охват — 51 миллион пользователей.

Отмечается, что еще 17 декабря число регистраций составляло 75 миллионов, однако за последующие дни аудитория продолжила активно расти.

Согласно данным исследовательской компании Mediascope, к середине декабря ежедневная аудитория MAX достигла 46,4 миллиона человек, что соответствует 37,7% населения России.

В мессенджере зарегистрировано более 140 тысяч каналов государственных структур, компаний и блогеров. Совокупная аудитория этих каналов оценивается примерно в 45 миллионов подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что MAX подарил семейное путешествие по России 50-миллионному пользователю. Им оказалась Анна Акулова из Барнаула. Она зарегистрировалась в мессенджере 27 октября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.