Герасимов сообщил о взятии под контроль 334 населенных пунктов за год

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ доложил Владимиру Путину.

Сколько населенных пунктов взяли под контроль ВС РФ

Фото: © РИА Новости/POOL

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В декабре российские военные взяли под контроль 32 населенных пункта, а всего за 2024 год — 334, при этом продвижение войск продолжается на ряде направлений. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ, первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов

Он отметил, что российские подразделения успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ (Вооруженных сил Украины). По его словам, украинская сторона в настоящее время не предпринимает активных наступательных действий. При этом ВСУ, как отметил генерал армии, пытаются замедлить темпы наступления проведением контратак на отдельных участках и массированным применением беспилотников.

Герасимов уточнил, что подразделения ВС РФ продвигаются в районе Красного Лимана, завершили освобождение населенных пунктов Диброва и Богуславка, а также взяли под контроль юго-восточную часть Гришина. Он подчеркнул, что выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено в соответствии с утвержденным замыслом.

Кроме того, генерал армии сообщил, что подразделения Корейской народной армии оказали помощь в разминировании трех районов Курской области.

«Большую помощь <…> оказали подразделения Корейской народной армии», — заявил Герасимов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

18:11
Травма головного мозга: Анфиса Чехова показала последствия работы в телефоне
18:03
Производитель Aloe Vera отрицает наличие вредных химических веществ в напитке
17:47
Не прекратится до Нового года: рекордный снегопад обрушился на Крым
17:35
Путин назвал героев СВО примером служения Отечеству
17:29
Госпитализированной из-за угрозы выкидыша блогеру Лерчек сделают операцию
17:22
Песня не по вкусу: актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

Сейчас читают

«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео