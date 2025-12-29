Производитель Aloe Vera отрицает наличие вредных химических веществ в напитке

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 17 0

В компании подчеркнули, что качество и безопасность продукции являются приоритетом.

Производитель Aloe Vera отрицает наличие вредных веществ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Производитель напитка Aloe Vera «Вельта-Пенза» исключил возможность присутствия в составе продукции каких-либо вредных химических веществ, компания взаимодействует с уполномоченными госорганами после информации о возможном причинении вреда здоровью потребителя. Об этом 29 декабря заявили «Известиям» в «Вельта-Пенза».

Там отметили, что факт причинения вреда здоровью несовершеннолетнего установлен не был, а у компании отсутствует информация об официальных обращениях по данному факту в профильные ведомства.

«С момента поступления информации о ситуации компания предпринимает все необходимые меры для ее тщательного и объективного расследования. ООО „Вельта-Пенза“ взаимодействует с уполномоченными государственными органами, осуществляющими проверку по данному вопросу, и оказывает им всестороннее содействие», — говорится в сообщении «Вельта-Пенза».

В компании подчеркнули, что качество и безопасность продукции является приоритетом.

«...все этапы производства осуществляются в строгом соответствии с установленными требованиями и стандартами», — отметил производитель.

26 декабря сообщалось, что в Москве ребенок чуть не отравился, после того как сделал глоток лимонада с названием Aloe Vera, купленным отцом в сетевом продуктовом магазине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

18:11
Травма головного мозга: Анфиса Чехова показала последствия работы в телефоне
18:03
Производитель Aloe Vera отрицает наличие вредных химических веществ в напитке
17:47
Не прекратится до Нового года: рекордный снегопад обрушился на Крым
17:35
Путин назвал героев СВО примером служения Отечеству
17:29
Госпитализированной из-за угрозы выкидыша блогеру Лерчек сделают операцию
17:22
Песня не по вкусу: актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

Сейчас читают

«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео