Производитель Aloe Vera отрицает наличие вредных химических веществ в напитке

Производитель напитка Aloe Vera «Вельта-Пенза» исключил возможность присутствия в составе продукции каких-либо вредных химических веществ, компания взаимодействует с уполномоченными госорганами после информации о возможном причинении вреда здоровью потребителя. Об этом 29 декабря заявили «Известиям» в «Вельта-Пенза».

Там отметили, что факт причинения вреда здоровью несовершеннолетнего установлен не был, а у компании отсутствует информация об официальных обращениях по данному факту в профильные ведомства.

«С момента поступления информации о ситуации компания предпринимает все необходимые меры для ее тщательного и объективного расследования. ООО „Вельта-Пенза“ взаимодействует с уполномоченными государственными органами, осуществляющими проверку по данному вопросу, и оказывает им всестороннее содействие», — говорится в сообщении «Вельта-Пенза».

В компании подчеркнули, что качество и безопасность продукции является приоритетом.

«...все этапы производства осуществляются в строгом соответствии с установленными требованиями и стандартами», — отметил производитель.

26 декабря сообщалось, что в Москве ребенок чуть не отравился, после того как сделал глоток лимонада с названием Aloe Vera, купленным отцом в сетевом продуктовом магазине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.