Число пострадавших при обрушении дома в Сызрани увеличилось до 12 человек

Число пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Сызрани увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В результате атаки 12 человек пострадало, под завалами предположительно остаются два человека», — написал глава региона на своем канале в мессенджере МАКС.

Губернатор также сообщил, что троих раненых госпитализировали, всем остальным также оказали медицинскую помощь. С пострадавшими работают психологи, на месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы.

Ранее стало известно, что среди пострадавших двое детей.

Обрушение подъезда произошло после удара украинского беспилотника. На место катастрофы направили дополнительные пожарно-спасательные группы, в том числе сотрудников Волжского спасательного центра и аэромобильную группировку регионального ГУ МЧС.

Ход поисково-спасательных работ взял на личный контроль министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.