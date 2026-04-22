«Годы летят, как птицы»: 88-летняя Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии

|
Диана Кулманакова
Артистка не представляет свою жизнь без музыки, поэтому продолжает петь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народная артистка СССР Эдита Пьеха, которой этим летом исполнится 89 лет, уже несколько лет не появляется на публике и завершила концертную деятельность. Однако в эфире программы «Секрет на миллион» ее внук, певец Стас Пьеха, позвонил бабушке, и зрители впервые за долгое время услышали ее живой голос и оценили неизменное чувство юмора.

«Без пяти 90»

На вопрос о самочувствии Эдита Пьеха пропела ответ с присущей ей иронией.

«Ну как можно себя чувствовать без пяти 90? <…> 89, да. А годы летят, наши годы летят, как птицы летят», — поделилась артистка.

Несмотря на почтенный возраст, Пьеха сохраняет бодрость духа и ясность ума. Ранее в интернете появлялись слухи о деменции у певицы.

Однако ее дочь Илона Броневицкая опровергала эти домыслы. Она отметила, что у Эдиты Станиславовны «здоровье соразмерно ее возрасту». Исполнительница поддерживает беседу и радует близких отличным чувством юмора.

Запрет на гостинцы: семейная традиция Пьехи

В ходе разговора выяснилась трогательная семейная деталь. Певица рассказала, что строго-настрого запрещает родным привозить ей угощения.

«Как могут, тогда навещают, я рада всегда. Я запрещаю им гостинцы. Мне много есть нельзя, я буду толстая», — заявила артистка, признавшись, что до сих пор следит за фигурой.

С 2021 года из-за проблем со здоровьем Эдита Пьеха сосредоточилась на восстановлении и ведет уединенный образ жизни. Она живет в загородном доме под Санкт-Петербургом.

За ней ухаживают помощники, а дочь Илона и внуки Стас и Эрика регулярно навещают ее.

Сама певица признается, что не пересматривает свои старые выступления, чтобы не волноваться: «Пусть это будет история». При этом, по словам Стаса Пьехи, дома бабушка продолжает петь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

