В Курске 36 жильцов дома эвакуировали после падения дрона ВСУ во дворе

|
Александра Якимчук
Территория оцеплена, на месте пришествия работают экстренные службы.

Во двор дома в Курске упал беспилотник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Во двор многоквартирного дома в Курске упал украинский беспилотник.

Во двор многоквартирного дома в Курске упал украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн на своем канале в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, дрон ВСУ упал во двор одного из жилых домов в центральном округе города. Обломки аппарата повредили крышу многоэтажки.

К счастью, взрывное устройство в аппарате не сработало. Хинштейн подчеркнул, что жертв в этом инциденте удалось избежать.

«Всего было эвакуировано 36 жильцов, из них девять детей, в ПВР (пункты временного размещения. — Прим. ред.) разместили семь человек, из них двое детей. Остальные остались у родственников», — добавил губернатор.

Он также отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. А территория двора была оцеплена.

Глава региона уточнил, что держит ситуацию под контролем. А также рассчитывает на то, что жители дома в ближайшее время смогут вернуться в свои квартиры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских дронов в Сызране произошло частичное обрушение подъезда многоквартирного дома. К спасению людей из-под завалов привлекли более 300 человек и 80 единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

