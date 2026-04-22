В Курске 36 жильцов дома эвакуировали после падения дрона ВСУ во дворе

Территория оцеплена, на месте пришествия работают экстренные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Во двор многоквартирного дома в Курске упал беспилотник
Во двор многоквартирного дома в Курске упал украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн на своем канале в мессенджере МАКС.
По предварительной информации, дрон ВСУ упал во двор одного из жилых домов в центральном округе города. Обломки аппарата повредили крышу многоэтажки.
К счастью, взрывное устройство в аппарате не сработало. Хинштейн подчеркнул, что жертв в этом инциденте удалось избежать.
«Всего было эвакуировано 36 жильцов, из них девять детей, в ПВР (пункты временного размещения. — Прим. ред.) разместили семь человек, из них двое детей. Остальные остались у родственников», — добавил губернатор.
Он также отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. А территория двора была оцеплена.
Глава региона уточнил, что держит ситуацию под контролем. А также рассчитывает на то, что жители дома в ближайшее время смогут вернуться в свои квартиры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских дронов в Сызране произошло частичное обрушение подъезда многоквартирного дома. К спасению людей из-под завалов привлекли более 300 человек и 80 единиц техники.
- 12 апр
- Последние остававшиеся на Украине жители Курской области вернулись домой
- 11 апр
- «Встретят на родной земле» — Мединский о возвращении семерых курян из плена
- 11 апр
- Годовалый ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Льгов
- 11 апр
- Россия и Украина обменялись пленными в формате «175 на 175»
- 11 апр
- Москалькова: последние семь курских заложников вернутся в Россию
- 7 апр
- Экс-замгубернатору Курской области Алексею Дедову вынесли приговор
- 6 апр
- Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову
- 6 апр
- В Курской области задержан планировавший теракт против чиновника агент Киева
- 2 апр
- «Нет жизненного ресурса»: экс-губернатор Курской области назвал срок в 15 лет слишком суровым
- 2 апр
- Старовойт и Смирнов получили взятки на 130 млн рублей с оборонных проектов
