Трамп провел еще один телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп 29 декабря провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Белый дом.

По словам пресс-секретаря администрации США Кэролайн Ливитт, беседа носила конструктивный характер.

«Президент Трамп провел положительный телефонный разговор с президентом Путиным по Украине», — написала она на своей странице в соцсети Х.

Накануне Трамп уже общался с российским лидером по теме мирного урегулирования конфликта. Тот разговор он охарактеризовал как «отличный», отметив, что стороны затронули возможные сроки и место будущей личной встречи.

Днем ранее президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры прошли за закрытыми дверями и были посвящены вопросам гарантий безопасности для Киева, а также экономической помощи со стороны США для восстановления страны.

После этой встречи состоялась видеоконференция Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. По ее итогам американский президент объявил о формировании рабочей группы США по Украине, которая будет заниматься взаимодействием с российской стороной и обсуждением дальнейших шагов.

