Трамп провел еще один телефонный разговор с Путиным

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

Лидеры двух стран продолжили контакты на фоне поиска форматов мирного процесса и дипломатического диалога.

Трамп провел еще один телефонный разговор с Путиным

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп 29 декабря провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Белый дом.

По словам пресс-секретаря администрации США Кэролайн Ливитт, беседа носила конструктивный характер.

«Президент Трамп провел положительный телефонный разговор с президентом Путиным по Украине», — написала она на своей странице в соцсети Х.

Накануне Трамп уже общался с российским лидером по теме мирного урегулирования конфликта. Тот разговор он охарактеризовал как «отличный», отметив, что стороны затронули возможные сроки и место будущей личной встречи.

Днем ранее президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры прошли за закрытыми дверями и были посвящены вопросам гарантий безопасности для Киева, а также экономической помощи со стороны США для восстановления страны.

После этой встречи состоялась видеоконференция Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. По ее итогам американский президент объявил о формировании рабочей группы США по Украине, которая будет заниматься взаимодействием с российской стороной и обсуждением дальнейших шагов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:39
«Выглядит измотанным»: почему Зеленский отменил пресс-конференцию после встречи с Трампом
19:34
Историческое варварство: в Германии переименовывают улицы и площади, связанные с СССР
19:27
Трамп провел еще один телефонный разговор с Путиным
19:18
В Госдуме предложили сделать маткапитал зависимым от числа детей
19:11
Зеленский пытается срочно вывезти из Украины сына своего друга
19:05
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Херсонскую область

Сейчас читают

«Я едва сдержался»: как грубость принца Эндрю выводила из себя дворецких
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео