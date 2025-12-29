Путин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по быстрым шахматам в Дохе

Президент России Владимир Путин поздравил шахматистку Александру Горячкину с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид — Прим.ред.) в столице Катара, Дохе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемая Александра Юрьевна! Поздравляю Вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

В своем поздравлении российский лидер подчеркнул, что шахматистка обошла соперниц ярко и уверенно, продемонстрировав победный настрой и высший класс мастерства.

Путин назвал победу Горячкиной прекрасным новогодним подарком для наставников, близких и всех поклонников шахмат в России. Президент пожелал спортсменке дальнейших успехов в карьере и поздравил с наступающими праздниками.

В воскресенье, 28 декабря, россиянка Александра Горячкина завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам. На тай-брейке Горячкина оказалась сильнее китаянки Чжу Цзиньэр, одержав победу со счетом 1,5:0,5. После 11 туров основного турнира обе шахматистки набрали по 8,5 очка, столько же было у прошлогодней чемпионки Хампи Конеру из Индии.

