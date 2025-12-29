Российская гимнастка Мельникова вошла в десятку лучших спортсменок года

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова заняла десятое место в рейтинге лучших спортсменок по итогам 2025 года. Итоговый список опубликовал французский журнал L'Equipe.

Лидером рейтинга стала канадская пловчиха Саммер Макинтош, набравшая 628 баллов. Вторую позицию заняла американская легкоатлетка Сидни Маклафлин с результатом 516 баллов, третьей стала представительница США Мелисса Джефферсон-Вуден, выступающая в спринтерском беге, — 425 баллов.

Шестое место в списке заняла белорусская теннисистка Арина Соболенко, получившая 293 балла.

Ангелина Мельникова по итогам голосования набрала 72 балла и замкнула первую десятку рейтинга. В 2025 году 25-летняя спортсменка успешно выступила на чемпионате мира в Джакарте, где завоевала три медали: две золотые — в личном многоборье и опорном прыжке, а также серебряную награду в упражнении на брусьях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские боксеры завоевали семь золотых медалей на ЧМ-2025 в ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.