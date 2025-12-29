Forbes оценил состояние Бейонсе более чем в один миллиард долларов

Американская певица Бейонсе Ноулз пополнила список музыкантов, чье состояние превысило один миллиард долларов. Соответствующие данные опубликованы в рейтинге Forbes.

Как следует из материалов издания, всего в перечень артистов-миллиардеров входят 22 человека, при этом музыкальную сферу представляют лишь пятеро. Помимо Бейонсе, в их числе — Jay-Z, Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.

Увеличение состояния исполнительницы аналитики связывают с коммерческим успехом альбома Cowboy Carter, вышедшего в 2024 году, а также с рекордными доходами от концертного тура, ставшего самым прибыльным в текущем году. Дополнительный вклад внесли инвестиционные проекты и развитие собственных брендов.

Бейонсе родилась в 1981 году в штате Техас. За годы карьеры она продала более 200 миллионов записей и стала обладательницей 32 премий Grammy.

