Экс-депутат финского парламента с женой получили статус беженцев в России

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 56 0

Проблемы на родине у супругов начались после того, как парламентарий проголосовал против вступления страны в НАТО.

Финский политик получил статус беженца в России

Фото: Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-депутат финского парламента Туртиайнен с женой получили статус беженцев в РФ

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен и его супруга Минна Марита получили статус беженцев в России. Торжественная церемония прошла в Москве, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

«Финский политик получил статус беженца в России. <...> Начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по городу Москве подполковник полиции Алексей Журин выдал семье Туртиайнен удостоверения беженца и поздравил их», — сообщила Волк в Telegram-канале.

Оформление статуса проходило в соответствии с федеральным законом «О беженцах». Сам Туртиайнен поблагодарил российских правоохранителей за поддержку и отметил, что решился на переезд после того, как жизнь его семьи в Финляндии стала невыносимой.

По его словам, проблемы начались после того, как он вошел в число семи депутатов, проголосовавших против вступления Финляндии в НАТО, а также публично выступал за сохранение отношений с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о враче-анестезиологе Томасе Мертенсе, который переехал в Россию с русской женой после начала СВО, получил гражданство и отправился в зону боевых действий, где помогает эвакуировать раненых бойцов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

1:39
Не в ущерб здоровью: как снизить риск отеков из-за новогоднего застолья
1:20
Латвия завершила строительство 280-километрового забора на границе с Россией
1:01
Меньше готовки и алкоголя: раскрыты особенности новогоднего стола зумеров
0:42
Экс-депутат финского парламента с женой получили статус беженцев в России
0:23
Цифровой детокс: интернет могут ограничить в новогоднюю ночь из-за угроз БПЛА
0:04
«Будет полезно»: нарколог объяснил, как избежать похмелья

Сейчас читают

Во Франции связали атаку на резиденцию Путина с попыткой сорвать переговоры
«Лучше бы я родила собаку»: перед смертью Брижит Бардо дала обещание сыну
Когда праздник становится кошмаром: самые жуткие рождественские преступления
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео