Мощный снегопад со штормом накрыл Турцию

Закрыты школы в четырнадцати провинциях.

Сильнейший снегопад и шторм обрушились сразу на несколько районов Турции. Автомобили вязнут в снегу, жителям приходится оставлять их и добираться домой пешком. Некоторые дороги сковала гололедица.

Кроме того, закрыты школы в четырнадцати провинциях, включая черноморские Зонгулдак и Карабюк, восточные города Ван и Муш, юго-восточную провинцию Мардин и северный Болу.

В ряде регионов беременные, люди с инвалидностью и сотрудники, ухаживающие за маленькими детьми, были отправлены в административный отпуск.

В нескольких других провинциях, в том числе в южном Газиантепе и юго-восточной Шанлыурфе, власти ввели точечные ограничения на уровне отдельных районов.

Как ранее писал 5-tv.ru, отдых тысяч российских туристов оказался под угрозой на курортах Сочи и Красной Поляны. Сложная обстановка сложилась и в Крыму. На полуострове полуметровые сугробы и гололедица. По прогнозам, такая погода сохранится и в новогоднюю ночь. Непогода накрыла также Адыгею.

