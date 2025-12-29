Новогодний шторм на Черном море застал врасплох туристов и жителей юга России
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до Нового года
Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Онучин; 5-tv.ru
Новогодний шторм застал врасплох туристов и жителей Кубани, Крыма и Адыгеи
Отдых тысяч российских туристов сейчас под угрозой на курортах Сочи. Красную поляну засыпает. Трассы закрыты из-за лавинной опасности. Подъемники не работают, в горах сильный ветер. Не лучше ситуация и на побережье.
В небе вспышки молний. На пляжи обрушились гигантские волны. В городе повалены десятки деревьев. Одно из них упало на провода и обесточило целый район. На другом участке — сильное подтопление. Одни водители проезжают с риском заглохнуть. Другие уже подсчитывают ущерб. Глыбы льда упали с крыши на автомобили, оставив огромные вмятины. Не повезло и тем, кто оказался в снежных ловушках.
«Короче, пацаны, у кого есть „Нива“, можно подзаработать — повытаскивать машины. Красная поляна, все стоят», — поделился очевидец.
Сложная обстановка и в Крыму. На полуострове полуметровые сугробы и гололедица. По прогнозам, такая погода сохранится и в новогоднюю ночь.
Воздержаться от поездок сейчас призывают жителей Адыгеи. Там на расчистку дорог уже выехали десятки коммунальных машин.
