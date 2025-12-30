Эффект антироссийских санкций: во Франции закрывается крупнейший фудкорт Европы

Экономика страны — на грани рецессии из-за санкций.

Фото, видео: © Getty Images/Francois LOCHON / Contributor; 5-tv.ru

Во Франции закрывается крупнейший фудкорт Европы

Крупнейший фудкорт Европы закрывает свои двери. Уже завтра «Продовольственное общество Парижа» примет последних посетителей.

Амбициозный проект с годовым оборотом свыше десяти миллионов евро проработал чуть более трех лет. Все из-за роста цен на энергоносители и падения спроса. А еще бизнес не выдержал последствий антироссийских санкций.

Заведение на 600 мест изначально позиционировали как пространство высокой кухни. Со временем концепция стала проще: фудкорт фактически превратился в общепит с бургерами, пиццей, а также острыми блюдами восточной кухни. Чтобы привлечь клиентов, владельцы устраивали танцевальные вечеринки, но и это не помогло.

