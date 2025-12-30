Принимали за бездомную: в Домодедово пожилую женщину с побоями неделю не забирали в больницу

Пожилую женщину с побоями неделю не забирали в больницу под Домодедово

В районе аэропорта Домодедово у дома волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли пожилую женщину со следами тяжелых побоев, которая не могла назвать ни своего адреса, ни имени, и почти не понимала, где находится. По данным KP.RU, до этого случая пострадавшая несколько раз уже попадала в полицию и больницу, но никто так и не установил ее личность и не нашел родственников.

Координатор «Лизы Алерт» Татьяна Александрова рассказала журналистам, что мужчина по имени Марат вызвал волонтеров, когда обнаружил старушку во дворе, а сотрудники полиции и медики поначалу не могли забрать ее — она боялась врачей и отказывалась от помощи, а принудительно госпитализировать без согласия закон не позволяет. Только спустя неделю это удалось сделать благодаря усилиям сотрудников полиции и волонтеров.

По словам потерпевшей, она прилетела в Москву из Узбекистана с намерением добраться до Белоруссии к сыну, но на пути столкнулась с нападением неизвестных и потеряла память. Документы при ней отсутствовали.

И все же родственников женщины удалось отыскать. Ее родные уже приехали в Москву и обратились в посольство Узбекистана за документами для возвращения женщины домой, а также написали заявление в полицию с требованием начать проверку по факту избиения.

