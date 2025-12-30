«Охотник на нянь»: в Подмосковье сын помог найти тела двух убитых его отцом девушек

В Подмосковье сын помог найти тела двух убитых его отцом девушек

В Богородском округе Московской области следователи обнаружили тела двух девушек, погибших от рук местного жителя. Найти погибших помог малолетний сын обвиняемого. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, мужчина причастен к убийству двух нянь, а также к склонению к употреблению наркотиков еще двух женщин. Кроме того, ему вменяются и другие тяжкие преступления. Всего, как считают правоохранители, от его действий пострадали не менее пяти девушек. Две из них были убиты, еще двум удалось спастись и покинуть дом обвиняемого.

Следствие также установило, что мужчина на протяжении длительного времени применял насилие в отношении собственной жены. Речь идет, в том числе о сексуальном насилии, систематических побоях и склонении к употреблению запрещенных веществ.

Как выяснили правоохранительные органы, обвиняемый находил жертв через один из популярных интернет-сервисов объявлений. Он размещал предложения о поиске няни для ребенка. Девушки приезжали к нему, соглашались на проживание в доме, после чего, по данным следствия, становились жертвами преступлений. Две из них впоследствии пропали без вести, а мужчина на допросах отрицал свою причастность к их исчезновению.

Перелом в расследовании наступил после того, как к делу подключились специалисты-психологи Главного управления криминалистики СК России и управления криминалистики подмосковного Следственного комитета.

«(Им. — Прим.ред.) удалось выстроить доверительный контакт с малолетним сыном обвиняемого и получить важную для следствия информацию», — говорится в сообщении.

После этого криминалисты провели детальный осмотр территории домовладения. С помощью специального оборудования в компостной яме на глубине около двух метров было обнаружено тело одной из пропавших девушек. Позже второе тело нашли в колодце на участке.

В настоящее время по делу назначен комплекс судебных экспертиз. Следственные органы продолжают собирать и закреплять доказательства, расследование продолжается.

