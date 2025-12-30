Избежать преждевременной смерти: ученые установили норму часов сна и спорта

Daily Mail: продолжительность сна и уровень физической активности связаны

Ученые пришли к выводу, что между продолжительностью сна и уровнем физической активности существует четкая взаимосвязь. Результаты работы исследователей приводит Daily Mail. Анализ показал: люди, которые спят в среднем от шести до семи часов в сутки, на следующий день оказываются наиболее подвижными.

Те, кто ограничивался шестью часами сна, делали примерно на 340 шагов больше, чем люди, спавшие восемь часов. Даже при семи часах сна суточная активность оставалась выше — примерно на 237 шагов.

При этом как слишком короткий сон (менее шести часов), так и чрезмерно длинный (более восьми часов) ассоциировались со снижением количества шагов. Исследователи описали эту зависимость как U-образную кривую.

Масштабное исследование по всему миру

Работу возглавили специалисты из Университета Флиндерса в Австралии. В исследовании были проанализированы данные более чем 70 тысяч взрослых из почти 250 регионов мира.

Наблюдения длились около трех с половиной лет. Участники носили фитнес-браслеты и трекеры сна, что позволило фиксировать как продолжительность ночного отдыха, так и ежедневное количество шагов.

Почему это важно для здоровья

Авторы напомнили, что и недостаток сна, и низкая физическая активность по отдельности связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, депрессии, хронического воспаления и смертности от всех причин.

Ранее исследования показывали, что около 8 000 шагов в день уже достаточно для заметного снижения риска преждевременной смерти, ставя под сомнение популярную цель в 10 000 шагов.

Однако новые данные выявили, насколько сложно людям в реальности сочетать достаточный сон и нужный уровень движения.

Большинство не укладывается в рекомендации

Лишь около 13% участников смогли регулярно спать от семи до девяти часов и одновременно проходить не менее 8 000 шагов в день. При этом 16,5% людей в среднем спали меньше семи часов и делали менее 5 000 шагов, что соответствует сидячему образу жизни.

Также выяснилось, что качество и длительность сна сильнее влияют на активность, чем наоборот. Это указывает на то, что плохой сон может стать серьезным барьером для поддержания движения.

Кто двигается меньше остальных

Наиболее низкие показатели активности фиксировались у людей старше 60 лет и у участников с индексом массы тела выше 32, что соответствует ожирению.

Ведущий автор исследования Джон Флинтон из Университета Флиндерса отметил, что результаты демонстрируют разрыв между идеализированными рекомендациями и реальной жизнью. По его словам, лишь небольшая часть людей способна стабильно поддерживать и оптимальный сон, и достаточную физическую активность.

Он подчеркнул, что это ставит под вопрос реалистичность существующих советов по общественному здравоохранению, если рассматривать сон и движение в комплексе.

Не призыв спать меньше

При этом исследователи отдельно уточнили: полученные данные не означают, что людям стоит сознательно сокращать сон. В работе не учитывалась интенсивность физической нагрузки или альтернативные виды активности, такие как плавание, а сами участники в среднем были более ориентированы на здоровье, чем население в целом.

Авторы считают, что главный вывод исследования — необходимость более гибких и жизненных рекомендаций, которые учитывают, как сон и движение реально взаимодействуют в повседневной жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.