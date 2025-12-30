«Вопиющие нарушения»: россиян предостерегли от поездок в Германию

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 77 0

В стране продолжают фиксировать факты необоснованных притеснений граждан РФ.

Почему не стоит сейчас лететь в Германию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генконсульство России в Бонне предостерегло россиян от поездок в ФРГ

Россиян предостерегли от поездок в Германию из-за продолжающихся вопиющих фактов необоснованных притеснений наших соотечественников. Такое предупреждение опубликовала пресс-служба Генконсульства России в Бонне в своем официальном Telegram-канале.

В посте сказано, что представители власти ФРГ, пользуясь предлогом соблюдения санкций ЕС, нарушают права граждан РФ. Так, в стране действует «закон» о запрете вывоза предметов личного пользования. Эта мера распространяется на вещи, приобретенные даже в одном экземпляре.

При досмотре багажа сотрудники таможни уделяют особое внимание происхождению подобных товаров, их стоимости и цели вывоза за пределы страны.

«ФРГ де-факто превратилась в „территорию бесправия“ для российских граждан. Объективное и всестороннее рассмотрение дел о нарушении „санкционного режима“ не осуществляется», — уточнили в Генконсульстве РФ в Бонне.

Если у гражданина РФ все же находят «нежелательные» предметы, то их изымают. Запросы Посольства России в ФРГ и Генерального консульства России в Бонне по факту задержания и конфискации просто-напросто игнорируются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Германия выделит более 11 миллиардов евро Украине в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

15:37
В Белгороде один человек погиб, еще четверо пострадали в результате атаки ВСУ
15:32
Трое убитых и попытка подрыва машины: подробности о громком задержании в Петербурге
15:16
Путин подписал указ о направлении резервистов на специальные сборы в 2026 году
15:13
Президент Казахстана осудил атаку Киева на резиденцию Путина
15:10
Путин попросил Цивилеву сохранить душевный подход к работе с защитниками Отечества
15:03
Иллюзия молодости: что в косметике дает эффект сейчас, но старит потом

Сейчас читают

«С ковровой дорожкой»: как бывшие соседи Долиной встретят новую хозяйку квартиры
«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео